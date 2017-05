Isolotto, tentata truffa a un'anziana 

Ieri, intorno alle 12, un'anziana ha subito un tentativo di truffa mentre rincasava in Via dell'Argingrosso. La pensionata è stata avvicinata da una trentenne, sembra fosse incinta, che l'ha convinta a farla entrare dicendo di essere la vicina del piano di sopra. Quindi, dopo esser stata a parlare per un po' di tempo con l'anziana, se ne è andata. L'anziana poco dopo ha trovato tutta la stanza da letto rovistata. E' verosimile che la donna possa aver lasciato la porta aperta ad un complice.