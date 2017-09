Isolotto, scippata in strada 

Ieri mattina una 42enne è stata scippata mentre camminava in via dei Bassi. Un uomo, con in testa un casco, l'ha presa alle spalle strappandole la borsetta che aveva con sè. Al cui interno vi era il cellulare e i documenti della donna. Quindi è fuggito a bordo di uno scooter. Poco dopo una 65enne ha reagito a un tentativo di scippo in via Torcicoda. Non ci sono stati feriti. Non è escluso si tratti dello stesso uomo. La settimana scorsa degli episodi analoghi si sono verificati nella zona di Legnaia.