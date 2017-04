Isolotto, scippato da due giovani 

Ieri sera un 69enne è stata scippato da una coppia di giovani nei pressi del circolo Arci di Via Maccari. L'uomo si trovava in auto in Via Bonichi quando due giovani gli hanno chiesto se avesse una sigaretta. La vittima ha risposto di "no". I giovani hanno quindi chiesto qualche spicciolo. Mentre l'uomo si allungava per prendere qualche moneta dal portaoggetti, uno dei due ragazzi gli strappato la collanina d'oro che portava al collo. Monile del valore di circa 300 euro. I due sono quindi fuggiti. Sul posto è intervenuta la polizia.