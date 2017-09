Isolotto, rapina in casa: signora legata da due malviventi

Ieri furto all'interno di un appartamento nella zona di San Bartolo a Cintoia. Una signora di 51 anni, che si trovava sola in casa, ha raccontato di aver sentito armeggiare alla porta di casa durante il pomeriggio di ieri. Quando è andata a vedere cosa stesse succedendo si è trovata davanti una coppia di uomini con in testa dei passamontagna.

Questi, descritti come due italiani, l'avrebbero accompagnata in camera da letto. Legandole poi i polsi in modo che non si potesse muovere liberamente.



La coppia ha poi chiesto alla donna dove fosse nascosta la cassaforte. I malviventi, dopo averla trovata, non sono riusciti però ad aprirla in quanto la vittima non aveva le chiavi con sé. Quindi si sono limitati a rovistare l'appartamento, prendendo monili in oro e contanti dai cassetti. Prima di andar via hanno portato la donna in bagno dove le hanno detto di aspettare dieci minuti, tempo utile per allontanarsi. La vittima si è poi liberata e ha chiamato il 113. Sulla porta non sono stati trovati segni di effrazione.