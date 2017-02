Isolotto, Pio Fedi ancora chiusa per i topi: genitori infuriati

Vanno per le lunghe le operazioni di derattizzazione davanti alla scuola Pio Fedi. Infatti la materna, su decisione dell'amministrazione, rimarrà chiusa per tutta la settimana. I genitori sebbene approvino la ripulitura non sono entusiasti dell'allungamento dei tempi.



Intanto ieri mattina è stato rimosso un nido che i topi avevano realizzato all’interno di un siepe, poi tagliata di netto. L’albero che produce i baccelli di cui si nutrono i roditori è stato già potato nei giorni scorsi e oggi sarà abbattuto.



La direzione servizi tecnici è invece intervenuta per verificare la eventuale presenza di fessure nell’edificio che possano consentire la penetrazione dei topi all’interno. All’interno della scuola, però, non sono state rinvenute tracce di passaggio o di stazionamento di topi. Continuerà, naturalmente, il monitoraggio da parte della ditta incaricata della derattizzazione.



"Purtroppo – ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi – intervenire, per risolvere definitivamente e in sicurezza per debellare questa infestazione, richiede di poter lavorare intensamente ancora qualche giorno".



"Siamo consapevoli del disagio per le famiglie e ce ne scusiamo – ha aggiunto – ma è necessario provvedere radicalmente. Un trasferimento della scuola, che pure abbiamo ipotizzato, non è organizzabile da qui a lunedì, e fino alla relazione di oggi non potevamo immaginare quanto si sarebbero prolungati i lavori".