Operazione spettacolare all'Isolotto: passerella tagliata in due 

Per dieci giorni tra le due spalle della passerella dell'Isolotto ci sarà il vuoto. Effetto di un'operazione a tratti spettacolare. Infatti prima verrà tagliata la parte centrale della passerella e calata sui ponteggi galleggianti. Dopo verrà montata con le gru la nuova trave in acciaio. E nei dieci giorni tra le due operazioni resterà una passerella mozzata. Il passaggio è necessario per i prossimi lavori di riqualificazione che hanno preso il via il giugno scorso.



L'intervento ha preso il via il 26 giugno con la chiusura del transito di pedoni e ciclisti: in realtà i lavori erano iniziati già a maggio con la realizzazione in carpenteria della trave in acciaio che è stata poi trasportata a Firenze a pezzi e saldata in cantiere. Dopo la chiusura sono stati effettuati interventi di consolidamento delle mensole originali su cui si poggerà la nuova campata con l’aggiunta di tondini di ferro. Previsti un rinforzo della soletta superiori e il ripristino di tutte le superfici.



Il cuore dell’intervento però è la sostituzione della campata centrale. La nuova campata è quasi pronta: sono in corso gli ultimi interventi di predisposizione dopo la saldatura delle parti in cui è arrivata divisa dal laboratorio. Ha le stesse dimensioni della vecchia e lo stesso profilo della vecchia, ma è più leggera perché realizzata in acciaio. Dopo sarà rivestita in pannelli di calcestruzzo, opportunamente verniciati in modo da avere un aspetto simile a quello dell’attuale passerella. Dal 21 agosto si procederà al taglio dei cinquanta metri centrali della passerella, in pratica quella dove è presente la ringhiera: la porzione sarà calata grazie a cavi di ferro e martinetti su pontili mobili e quindi portata a riva dove sarà demolita.



Nei giorni successivi verrà effettuato il consolidamento delle mensole su cui si appoggerà la nuova trave: in questo periodo la passerella sarà vuota in corrispondenza della parte centrale tagliata.

Il passaggio successivo, previsto nella settimana dall’11 settembre, consiste nel varo della nuova campata: la trave sarà appoggiata sui pontili mobili e trasportata sotto la passerella. Qui sarà sollevata da una gru e posizionata alla quota corretta tra le due mensole. Si procederà quindi al getto della soletta e alle rifiniture e, nell’occasione, saranno ottimizzati gli impianti di smaltimento dell’acqua piovana e di illuminazione. Il termine dei lavori è fissato per il 4 ottobre.