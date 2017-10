Isolotto: derubata in Via Ussi

Ieri sera, poco prima delle 20, una donna è stata derubata mentre si trovava in auto in Via Stefano Ussi. Due uomini, dalla descrizione sembra fossero italiani, si sono accostati a lei mentre parcheggiava. I due, sempre con il casco calzato, hanno finto di chiederle delle informazioni. Richiesta che si è rivelata solo una manovra diversiva. Infatti uno dei due ha spalancato lo sportello afferrando la borsa della vittima al cui interno vi erano poche decine di euro e i documenti. I malviventi sono poi fuggiti. Sul posto è poi intervenuta la polizia.