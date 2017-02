Isolotto, ladri acrobati si arrampicano sulle grondaie

Ieri sera un 30enne albanese è stato fermato dalla polizia dopo che una coppia di complici aveva messo a segno un furto all'interno di un'abitazione di Via Tino da Camaino. Poco prima i due malviventi erano stati notati da alcuni residenti mentre si arrampicavano lungo le grondaie del palazzo. Allertato il 113, dopo qualche minuto gli agenti della sezione contrasto al crimine diffuso (diretti da Antonio Nori) hanno visto i due uomini uscire da quello stesso palazzo con in mano una coppia di federe. Al cui interno, si scoprirà successivamente, erano state nascoste alcune migliaia di euro di preziosi portati via da un'abitazione.

Una volta arrivati in prossimità della loro auto, i due malviventi hanno notato gli agenti di polizia; questi hanno lasciato cadere i "sacchi" e sono fuggiti a piedi. Il terzo soggetto, si ritiene fosse il palo, è invece rimasto bloccato nella vettura. Gli agenti lo hanno quindi fermato e poi hanno restituito la refurtiva ai proprietari della casa svaligiata.