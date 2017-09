Isolotto, furto in casa in via Corcos

Ieri sera furto in un'abitazione al primo piano di un palazzo di Via Corcos. A chiedere l'intervento della polizia sono stati i proprietari di casa quando hanno trovato il chiavistello a sbarrargli la porta. Una volta dentro gli agenti hanno constatato il furto: l'appartamento era stato completamente messo a soqquadro. Portata via una coppia di anelli e delle carte di credito. Alcuni residenti avevano notato un trio che si aggirava in zona.