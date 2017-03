Isolotto, 68enne fugge in scooter dentro Villa Vogel

Ieri, intorno alle 13:30, un 68enne è stato denunciato dopo essere fuggito a bordo di uno scooter dentro il parco di Villa Vogel. Il pensionato stava fuggendo dalla polizia, che gli aveva intimato l'alt lungo via Canova perchè sprovvisto del casco protettivo. L'uomo ha però deciso di allontanarsi, fino a imboccare via Corcos. Da qui è entrato nel parco fino a quando non è stato bloccato dagli agenti. Questi lo hanno multato per le numerose infrazioni al codice della strada e denunciato per resistenza.