Degrado, consumano droga nascosti dal tunnel

Nascosti dentro al tunnel per consumare la droga anche durante il giorno. Succede nel sottopasso di Via del Sansovino. Protagonisti alcuni uomini, tra i venti e 30 anni, che sfruttano il sottopasso per "farsi" in pieno giorno senza essere visti. Il problema, ci segnalano i lettori, è che a due passi da qui ci sono delle scuole e dei giardini: il sottopasso è utilizzato anche dalle mamme con i bambini per attraversare la strada su cui corre la tramvia.



Questo consumo spregiuddicato di droga però non sorprende, infatti, più volte le forze dell'ordine hanno fermato dei pusher lungo la linea della tramvia tra Le Cascine e Piazza Batoni. Solo il marzo scorso una 24enne era stramazzata a terra in Viale Talenti dopo che, in compagnia del fidanzato, aveva assunto dell'eroina comprata da uno spacciatore africano in Piazza Paolo Uccello.