Isolotto, dopo il circo "addio" al pratino 

Il disallestimento dei tendoni del circo Orfei ha lasciato qualche piccola traccia di sè. Infatti, come fa notare il consigliere di Firenze riparte a sinistra Tommaso Grassi, dopo il passaggio dei circensi del prato verde per adesso è rimasto solo il ricordo. Niente di irrimediabile, chiaramente, sebbene Grassi si chieda se si sarebbe potuto gestire meglio la situazione.

"Questo schifo non è un campo di patate - scrive Grassi su Facebook -. E' l'area verde (verde, avete capito bene!) tra via Martini e via del Cavallaccio, nel Quartiere 4. A novembre c'era un bel prato dove vedete la palude piena di melma e sporcizia. In terra sono evidenti i segni delle ruote dei camion del circo che c'era mesi fa. Complimenti al Comune per aver scelto quell'area facendola ridurre in queste condizioni. Almeno poteva obbligarli a sistemarla!!! I cittadini ringraziano".

Non si è fatta attendere la precisazione del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni che sottolinea come fossero già stati programmati lavori a carico del circo: "Confermo che è già programmata la fresatura del terreno e una leggera semina a carico del Circo. Sarà realizzata non appena il terreno sarà nelle giuste condizioni (cioè più asciutto, non fangoso). In questo modo a primavera il terreno tornerà come prima".