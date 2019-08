Isolotto: anziana cade in casa, prigioniera per ore 

Ieri pomeriggio intervento della polizia all'interno di un'abitazione di Via Modigliani dopo che un'anziana era caduta all'interno della propria casa. Incidente domestico a seguito del quale la pensionata sarebbe rimasta bloccata per ore sul pavimento.

Un'assenza notata dai parenti, non residenti in Toscana, che hanno quindi allertato i soccorsi. Quando le volanti sono arrivate alla porta di casa nel condominio dell'Isolotto hanno sentito la donna lamentarsi e provare a chiedere aiuto con le forze rimaste. Immediatamente è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del 118. La donna, visibilmente spaventata per la brutta esperienza, è stata portata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non avrebbe riportato fratture.