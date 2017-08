Isolotto, sedicenne americana aggredita per lo smartphone

Ieri notte una sedicenne americana è stata aggredita e derubata del telefonino mentre si trovava in Piazza dei Tigli. La giovane è stata fatta cadere da un giovane che le aveva offerto un passaggio in motorino per accompagnarla in albergo dopo una serata in una discoteca del centro. La giovane sarebbe stata strattonata dal giovane, descritto come un ragazzo di carnagione chiara con i capelli biondi, fino a cadere dallo scooter. Questo poi le avrebbe preso lo smartphone e si sarebbe allontanato.



La ragazza è stata soccorsa da un passante che, vedendola in stato di choc, la 16enne parlava genericamente di "violence", ha chiamato un taxi per portarla in questura. La sedicenne, dopo essere stata accompagnata in ospedale per dei controlli, è stata riaffidata ai genitori con i quali sta trascorrendo un periodo di vacanza a Firenze. La polizia procede per rapina. Si attende la denuncia della giovane.