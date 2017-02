Isola dei famosi, scoppia la lite tra Raz Degan e Ceccherini

Animi fumantini sull'Isola dei famosi. Dopo la diretta di lunedì che aveva messo in luce il temperamento poco propenso all'atmosfera pacifica e goliardica di Raz Degan, ecco che l'ex modello e attore israeliano si è reso protagonista di un acceso diverbio con Massimo Ceccherini.

"Hai rivelato chi sei, sei inutile, sei ingrato", ha sbottato Degan arrabbiato con il comico toscano per questioni attinenti all'opportunità di accendere il fuoco, lavoro che, secondo lui, poteva essere rimandato.

"Chiudi la bocca... Spari cazz*te" lo ha allora incalzato l'attore, "Tu non mi ordini cosa devo fare", ha ribattuto Ceccherini: "Qua siamo uguali, io se voglio parlare parlo".

Il comico, visibilmente innervosito, ha poi inveito anche contro Moreno, a suo dire artefice di un doppiogioco: "Tu sei peggio di lui, pensi che non me ne accorgo del giochino che stai facendo? Stai facendo troppo il furbo, stai attento". Insomma, al di là del fuoco acceso o meno, pare proprio che ai naufraghi i pretesti per riscaldare i nervi non manchino affatto...