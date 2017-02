Isola dei Famosi: Ceccherini scatenato

"Devo fare un annuncio, mi devo ritirare perché sono troppo innamorato di mia moglie. Però se ci date le casse della prova ricompensa non mi ritiro più". Con queste parole Massimo Ceccherini, tra i concorrenti del celebre reality show in onda su Mediaset, minaccia di abbandonare l'Isola dei famosi.

Uno scherzo che presto si è trasformato in qualcosa di più serio, quando il comico toscano ha minacciato di auteliminarsi pur di non andare nell'isola delle Caverne.Per placare le ire del comico toscano sono dovute intervenire la moglie presente in studio insieme alla presentatrice Alessia Marcuzzi.

Entrati nella Palapa, i naufraghi hanno poi dato inizio al consueto ballo delle nomination: l’unico immune è il chirurgo plastico Giacomo Urtis, leader della settimana. I più nominati risultano Massimo Ceccherini, che prende due voti, e la showgirl Nathaly Caldonazzo, che riceve ben sei voti: a detta dei suoi compagni, l'attrice si è dimostrata molto egoista e la più restia a prendere parte alle attività di gruppo.