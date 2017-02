Scuola, in picchiata le iscrizioni alle superiori: tagliate 34 classi

Calano le iscrizioni nelle scuole superiori della provincia fiorentina. Nel prossimo anno scolastico, il 2017-'18, ci saranno complessivamente 700 studenti in meno, con la scomparsa di 34 classi.

Il calo delle iscrizioni nell' 'area metropolitana fiorentina' (corrispondente all'ex provincia) segue il trend regionale, con un certo calo diffuso in tutta la Toscana.

La diminuzione degli iscritti riguarda in particolare gli istituti tecnici e professionali, mentre i numeri vanno meglio per i licei.

Tra le novità in vista a Firenze, sarà attivato un percorso di 'Operatore Elettronico' presso l'Isis Leonardo Da Vinci.