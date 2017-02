Brutale irruzione in casa a Brozzi: arrestato 32enne 

La polizia ha arrestato un 32enne fiorentino ritenuto responsabile dell'irruzione a scopo di rapina avvenuta il gennaio scorso in un'abitazione di Brozzi. L'episodio suscitò molto scalpore in quanto la vittima si trovava in casa con un bambino di pochi mesi e fu costretta a rifugiarsi in una cabina armadio all'interno della camera da letto. Vennerò portati via 1600 euro in contanti, una coppia di orologi e un telefono cellulare.

Gli agenti sono riusciti a risalire al 32enne, con problemi di droga, grazie ai riscontri fotografici e le testimonianze fornite. L'uomo, già noto per alcuni scippi, era agli arresti domiciliari in un'abitazione delle Piagge. Adesso dovrà rispondere anche dei reati di rapina ed evasione