Treni, investita sulla Firenze-Pisa: morta una persona

Una persona è morta, questa mattina intorno alle 5:30, investita da un treno sula linea Pisa-Firenze, in direzione del capoluogo, all'altezza di Pontedera.

Per i rilievi del caso, gli accertamenti della polizia ferroviaria e le operazioni di identificazione della vittima, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze - Pisa è stata interrotta dalle 5:45 alle 8:30, nel tratto tra Cascina e Pontedera.

Il treno che ha investo la persona è il regionale 11700, partito da Livorno alle 5 in direzione Firenze Santa Maria Novella. A causa dello stop alla linea, per consentire i rilievi del caso, 20 treni sono stati cancellati totalmente o in per parte del percorso, altri 14 hanno accumulato ritardi fino a 70 minuti.

Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con bus. Ancora in corso accertamenti della polizia ferroviaria per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Rilievi sono stati effettuati anche dalla polizia giudiziaria.