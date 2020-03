Internet: la fibra ultraveloce di Open Fiber arriva a Calenzano, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio

La fibra ultraveloce di Open Fiber arriva nei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Ad annunciarlo è la stessa azienda.

"Open Fiber prosegue nella sua opera di digitalizzazione del Paese, ora più che mai fondamentale per connettere le persone. Finalmente gli abitanti di Calenzano, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH (Fiber to the home) cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici", spiega l'azienda.

Nei tre comuni tra Firenze e Prato la vendibilità è già aperta per oltre 10mila unità immobiliari, realizzate nei comuni di Campi e Calenzano anche con la collaborazione di Estra. Quella che Open Fiber sta realizzando è "una rete estremamente capillare e pervasiva, a prova di futuro, basata su un’architettura moderna, aperta, efficiente, in grado di garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree industriali, con l’obiettivo di abbattere finalmente il digital divide in Italia".

“I cittadini di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano possono usufruire finalmente di una tecnologia abilitante per lo smart working", commenta Marco Gasparini, Regional Manager Open Fiber in Toscana.

I lavori sono cominciati pochi mesi fa e hanno visto la realizzazione di una nuova infrastruttura lunga 118 chilometri "privilegiando forme di scavo non impattanti come la mini trincea ma soprattutto il riutilizzo di cavidotti già esistenti in modo da non dover scavare su strada".

Open Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale ma offre l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Al momento il servizio è disponibile con Fibra City, Tiscali, Vodafone, WINDTRE.