Inseguimento a Santa Croce: slalom tra i turisti nell'area pedonale

Ieri mattina, intorno alle 9:30, un 45enne fiorentino è finito in manette dopo esser fuggito dalla polizia che gli aveva intimato l'alt. La polizia lo voleva controllare in quanto corrispondeva alla descrizione di uno scippatore che mezzora prima aveva derubato una 55enne che camminava con il padre in via de' Servi.

Gli agenti hanno intercettato il 45enne all'incrocio tra via Verdi e via Ghibellina. Quando gli intimato l'alt, il 45enne è però fuggito a bordo di uno scooter. Zigzagando tra le stradine di Santa Croce con alle spalle la volante a sirene spiegate.

Il 45enne è poi sbucato davanti alla basilica ed ha cominciato un pericoloso slalom tra le comitive di turisti che affollavano la piazza. Per poco due turisti non sono stati travolti. Alla fine l'uomo è caduto dal motorino. Ha abbandonato il mezzo, risultato rubato l'Aprile scorso, ed è fuggito a piedi fino a piazza Salvemini dove gli agenti lo hanno immobilizzato. Indosso gli sono stati trovati numerose banconote, si sospetta anche quelle del furto commesso poco prima, e un iPad rubato nei giorni scorsi ad una turista russa. Il 45enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è finito in manette con l'accusa di furto, ricettazione e resistenza.