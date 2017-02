Smog alle stelle, 5 giorni di blocco al traffico

Ancora inquinamento alle stelle: nell'ultima settimana, per ben 6 giorni su 7 sono stati superati i limiti di concentrazione di polveri sottili (le famigerate PM10) nell'aria.

Scatta quindi un lungo blocco del traffico, per 5 giorni consecutivi, per i veicoli più inquinanti, in tutta l'area dell'agglomerato fiorentino, che comprende i comuni di Firenze, Calenzano, Sesto, Campi, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Bagno a Ripoli. Il blocco entrerà in vigore da domani mattina, sabato 4 febbraio, e resterà in vigore fino a mercoledì 8 febbraio compreso. L'ultimo blocco di 5 giorni risaliva a circa un mese fa, a ridosso di Capodanno.

Le limitazioni sono valide per le seguenti categorie di veicoli: motocicli a 2 tempi Euro 1, autovetture a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 ed Euro 3, veicoli diesel Euro 1 ed Euro 2 per il trasporto merci. Il divieto di circolazione va dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, nei centri abitati.

Sono esonerati dal divieto i veicoli elettrici, ibridi, a idrogeno, a metano, Gpl, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl, se impiegano esclusivamente l’alimentazione a gas); veicoli al servizio di persone invalide e utilizzati per trasporto verso strutture sanitarie; veicoli in servizio per interventi urgenti (gas, acqua, energia elettrica) o che debbono presentarsi alla revisione già programmata.

RISCALDAMENTO - L'ordinanza prescrive anche il divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento; riduzione del periodo giornaliero di funzionamento, massimo 8 ore, degli impianti di riscaldamento a gasolio o pellet.