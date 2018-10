Influenza 2018/2019: parte oggi la campagna per le vaccinazioni

E' partita oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale della Regione Toscana, che come ogni anno ha l'obiettivo di vaccinare gratuitamente il maggior numero possibile di ultrasessantacinquenni, le persone appartenenti alle categorie a rischio e gli operatori della sanità. Quest'anno la vaccinazione, che si può fare dal proprio medico di famiglia o nelle Asl, viene offerta gratuitamente anche a tutti i donatori di sangue.

Le dosi acquistate dalla Regione per la stagione 2018-2019 sono 777.340, per una spesa complessiva di 4.379.000 euro (più 416.682 dosi di colecalciferolo, la vitamina D che agli anziani viene offerta contestualmente all'antinfluenzale).

"La vaccinazione antinfluenzale è lo strumento più efficace per prevenire la malattie e per ridurre in modo significativo complicanze, ospedalizzazioni e decessi ed è fortemente raccomandata dall'Oms e dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019", ha detto l'assessore alla salute della Toscana Stefania Saccardi.

"Nella scorsa stagione la copertura ha appena superato il 55%, e si sono registrati 63 casi gravi e ben 15 decessi. I dati ci dicono che quando la copertura è stata più alta, intorno al 70%, le morti sono molto calate o addirittura si sono azzerate, come nel 2011-12. L'obiettivo è dunque di aumentare la copertura vaccinale di anziani e soggetti a rischio. Invito quindi tutte le persone comprese in queste categorie a fare il vaccino, dal proprio medico curante o negli ambulatori delle Asl".

Alessio Nastruzzi, segretario regionale della Fimmg, ha poi parlato "dell'impegno tra assessorato e i medici di medicina generale di concordare, entro la metà di dicembre, modalità e obiettivi per consentire ai toscani la possibilità di effettuare le vaccinazioni previste nei Lea anche nell'ambulatorio del proprio medico di famiglia". Intanto a partire da quest'anno, in base a un recente accordo Regione-medici di medicina generale, le vaccinazioni effettuate dai medici di famiglia saranno inserite nel sistema informativo regionale dedicato alle vaccinazioni: questo consentirà di avere una visione completa dello stato vaccinale dei cittadini toscani 2018-2019".