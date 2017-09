Indagati per stupro: il secondo carabiniere ascoltato in procura  

Sarebbe durato circa un'ora il faccia a faccia in procura per il secondo carabiniere, il più giovane dei due indagati per violenza sessuale su due studentesse statunitensi. Il capopattuglia, 46enne, si era presentato sabato scorso davanti al pm Ornella Galeotti spiegando che il rapporto sessuale era stato consenziente. Nel pomeriggio il collega, carabiniere scelto di 32 anni, si è presentato al Palazzo di Giustizia accompagnato dal suo legale per fornire la sua versione al magistrato.



Intanto oggi il sindaco Dario Nardella ha incontrato il console americano a Firenze Benjamin Wohlauer. Incontro a cui ha partecipato anche il vicesindaco Cristina Giachi. "Gli americani - ha spiegato il numero due di Palazzo Vecchio - hanno molto apprezzato la nostra intenzione di costituirci parte civile" nel caso in cui i due indagati venissero rinviati a giudizio, "così come la nostra intenzione di collaborare e vigilare sulla procedura giudiziaria". Un vertice "positivo" ha sottolineato Giachi.

Durante l'incontro, ha aggiunto il vicesindaco, "abbiamo rinsaldato l'intenzione non solo di occuparci del nostro quotidiano, come abbiamo sempre fatto in modo congiunto pensando alla sicurezza dei ragazzi americani a Firenze, ma in questa delicata situazione di affrontare insieme il futuro della procedura. Sostenendoci e collaborando". Secondo quanto rivelato da Giachi, infine, "la comunità americana è preoccupata soprattutto della celerità della giustizia, di come potrà svolgersi il processo, quindi hanno questa attesa forte sul proseguo".