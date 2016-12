Appalti: un incontro con l'assessore nell'indagine su Sguanci

Emergono nuovi dettagli sulle inchieste fiorentine di cui si è avuto notizia nei giorni scorsi. Secondo quanto riporta questa mattina il quotidiano La Nazione, il presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, indagato per turbativa d'asta nella vicenda di un bando da un milione e mezzo per il rifacimento di via dei Serragli, secondo i pm si sarebbe mosso per far avere a Luca Giancaterino – indagato per lo stesso reato di Sguanci assieme ad un altro dipendente della ditta Sof, Antonio Dell’Agata – un incontro negli uffici comunali. Forse proprio con l'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti.

Ancora non è noto quale sarebbe stato l'interesse di Sguanci nella vicenda e su questo stanno indagando gli inquirenti, passando al vaglio carte, intercettazioni e materiale sequestrato. La Sof, sottolinea ancora La Nazione, è una piccola potenza nel suo settore, quello della manutenzione impianti: lavora con l’ospedale di Careggi, la Regione Toscana, l’Estav e perfino con il nuovo palazzo di giustizia di Novoli, dove gli è affidata la gestione degli impianti termici. La sensazione, insomma, è che sulla vicenda ci sia ancora molto di nascosto.

Ed è tornato a parlare anche il diretto interessato: "Vedo che la Nazione anche stamani mi dedica ampio spazio. - scrive Sguanci su Facebook - Spero che presto, quando tutto questo sarà chiarito, perché niente è più forte della verità, mi sia dedicato altrettanto spazio. Attendo con trepidazione che vengano ascoltate direzioni, assessori e chiunque ritengano necessario per farsi dire se io ho commesso atti illeciti contro l'amministrazione o a favore di qualcuno. Io di questo bando non conosco assolutamente niente e tutte le persone e direzioni competenti non avranno alcuna difficoltà a dichiararlo e chi di dovere ad accettarlo. La stima e la fiducia che ho nell'operato dei magistrati e della polizia è tale da lasciarmi assolutamente tranquillo. Mi dispiace per questa ingiustificata esposizione mediatica - conclude il Presidente del Quartiere - che, senza reali motivi, ferisce i miei cari".