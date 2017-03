Incontro sulle malattie infiammatorie croniche intestinali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

L'associazione Amici Onlus promuove un incontro medici-pazienti per parlare di terapie e cure Firenze, 1 aprile - La malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa, malattie infiammatorie croniche dell'intestino (Mici), riguardano 12.303 persone in Toscana e 2.804 soltanto nella provincia di Firenze. Queste patologie, per le quali non esiste ancora una cura definitiva, si caratterizzano soprattutto per l'impatto negativo che hanno sulla vita e sulla quotidianità dei pazienti.

L'associazione AMICI Onlus, da anni in prima linea nella tutela e nel supporto delle persone con Mici organizza sabato 1 aprile, a partire dalle 10, un incontro medici-pazienti per discutere delle terapie e delle novità in ambito medico-scientifico presso l'Aula Magna del NIC (Nuovo Ingresso Careggi) - Padiglione NICs dell'AOU Careggi, in largo Brambilla 3. Nel mondo sono circa 5 milioni le persone affette da Crohn o da Colite Ulcerosa e in Italia si stima che i pazienti superino le 200.000 unità con un trend in continua crescita. La Toscana è la sesta regione italiana per incidenza dopo Lombardia, Piemonte, Sicilia, Emilia Romagna e Puglia. Le province con il più alto numero di pazienti sono Firenze (2.804), Arezzo (1.243), Pisa (1.079), Siena (1.060) e Livorno (1.047). L'incontro promosso da AMICI Onlus ha come obiettivo quello di favorire il dialogo e l'incontro tra le persone con malattia e i professionisti che studiano e trattano quotidianamente il Crohn e la Colite Ulcerosa. Nel corso della mattinata si parlerà dei nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), dei PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) e soprattutto delle ultime novità nelle terapie e nel trattamento delle Mici. Interverranno: Monica Calamai - direttore generale AOU Careggi Salvo Leone - direttore AMICI Onlus Prof. Paolo Bechi - prorettore Area Medica Università di Firenze Prof. Stefano Milani - direttore della SOD di Gastroenterologia Clinica - AOU Careggi Stefano Scaringi - responsabile della IBD Unit - AOU Careggi Andrea Bonanomi, Siro Bagnoli, Monica Milla, Francesca Rogai, Giuseppe Macrì - SOD Gastroenterologia Clinica - AOU Careggi Paolo Lionetti - responsabile SOD Gastroenterologia Clinica - AOU Meyer Ferdinando Ficari - SOD di Chirurgia d'urgenza e dell'apparato digerente a indirizzo oncologico e funzionale. L'incontro, aperto a tutti fino ad esaurimento posti, si terrà presso l'Aula Magna del NIC (Nuovo Ingresso Careggi) - Padiglione NICs - AOU Careggi - Largo Brambilla 3. Per informazioni è possibile contattare il numero: 388 3983544. AMICI Onlus AMICI è un'associazione nazionale senza fini di lucro presente in 15 regioni che riunisce persone affette da Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn e i loro familiari. Lo scopo dell'associazione è quello di garantire un più sereno inserimento nell'ambito familiare e sociale agli ammalati cronici la cui condizione è sconosciuta all'opinione pubblica e alla legislazione e rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena realizzazione sociale dell'individuo. AMICI si avvale della consulenza di un comitato medico scientifico che affianca l'associazione sulle tematiche medico sociali e coordinano le iniziative di studio e di ricerca a carattere più strettamente medico-scientifico.