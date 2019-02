Incidenti mortali a Firenze: aumentati del 54% in un anno

Sono emersi dati allarmanti sul numero di incidenti stradali avvenuti tra Firenze e provincia. Ieri mattina è stato presentato un report al tavolo di confronto convocato dal prefetto Laura Lega a Palazzo Medici Riccardi, e i numeri parlano chiaro: nel primo semestre del 2018, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, gli incidenti mortali sono aumentati del 54,2% (passati da 24 a 37), con un aumento anche delle persone decedute (+48%): 37 vittime a fronte delle 25 dei primi sei mesi del 2017. Sono diminuiti, invece, gli incidenti stradali con feriti , scesi da 2.496 a 2.367, un calo pari a -5,2%, e il numero delle persone infortunate (-3,4%).

Al tavolo di confronto hanno partecipato forze dell’ordine, vigili del fuoco, sindaci e amministratori locali, polizia metropolitana, polizie municipali, Anas, motorizzazione civile, Ausl Toscana Centro e l' Azienda Ospedaliera Careggi. Intervenuto anche il presidente di Aci Firenze, Massimo Ruffilli. Obiettivo dell’incontro: un focus approfondito tra soggetti istituzionali, forze di polizia, enti proprietari ed enti gestori della rete viaria per individuare le cause e gli interventi da adottare.

Occasione in cui è stato fatto il punto sugli autovelox presenti sul territorio, per i quali la Prefettura sta già conducendo una ricognizione. Un altro monitoraggio verrà effettuato dai comuni e dalle polizie municipali per verificare che ogni dispositivo sia conforme alle direttive ministeriali, e che continui a rispondere alle esigenze che ne hanno determinato la collocazione stradale. Insieme agli aspetti della viabilità, sono stati analizzati anche i fattori comportamentali scorretti che sono tra le prime cause di incidente. Tra le condotte più pericolose, si annoverano l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, il mancato utilizzo delle cinture e del casco, l’uso del cellulare da parte del conducente, la distrazione di pedoni e ciclisti.