Incidente su Viale Rosselli: traffico bloccato alla Fortezza da Basso

In coda sotto il sole. Questo quanto accaduto stamani in Viale Fratelli Rosselli dove a causa di un incidente molti automobilisti sono rimasti imbottigliati nel traffico. Non è mancata l'ironia sui social dove gli automobilisti si sono scatenati: "In coda nella città semideserta!". E simili. nella seconda parte della mattinata è stato un cantiere della Nodavia su viale Strozzi a portare con sè rallentamenti su viale F.lli Rosselli verso la Fortezza da Basso.