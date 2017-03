Incidenti stradali, morto un 23enne in viale Redi

Un 23enne fiorentino è morto questa notte a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Redi, all'angolo con via Doni. Il ragazzo, in sella ad una moto, è stato centrato in pieno da un'utilitaria guidata da un altro giovane, un 28enne della provincia di Potenza, risultato negativo all'alcol test. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, forse causato dalla forte velocità.

Un secondo grave incidente si è verificato alle 6 di questa mattina vicino a piazzale Donatello. Un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo del suo scooter finendo con violenza a terra: il giovane è stato soccorso dal personale del 118 ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi.