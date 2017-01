Incidente in viale Redi: furgone sbanda, feriti e traffico bloccato

Questa mattina prima delle 9 si è verificato un incidente in viale Redi all’altezza di via Mariti. Un furgone ha perso il controllo urtando diverse veicoli in transito sulla corsia verso Novoli. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone in modo non grave. La polizia municipale è intervenuta sul posto in attesa che i carroattrezzi spostassero i veicoli incidentati. L'incidente ha provocato numerosi disagi al traffico in uscita dalla città.