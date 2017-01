Piazzale: auto si ribalta su Viale Michelangiolo, traffico bloccato / FOTO

Incidente nel primo pomeriggio lungo Viale Michelangiolo. Un'auto si è ribaltata, per motivi ancora da chiarire, mentre percorreva il viale. Inevitabili disagi alla viabilità. L'assessore comunale alla viabilità Stefano Giorgetti: "Per incidente con auto ribaltata in viale Michelangiolo in direzione piazza Ferrucci traffico bloccato".