Incidente in Viale Fratelli Rosselli: traffico bloccato / FOTO

Un altro incidente, questa mattina intorno alle 9, all'incrocio tra viale Fratelli Rosselli e via Iacopo da Diacceto. Per dinamiche ancora da chiarire, un'utilitaria si è schiantata contro una betoniera. Sul posto per i rilievi del caso sono sopraggiunti gli agenti della polizia municipale. Per l'incidente si sono registrate pesanti ripercussioni sul traffico.

Non è la prima volta che in questo incrocio si verificano incidenti. Negli ultimi sei mesi se ne contano almento tre. L'11 ottobre scorso un noto ristoratore fiorentino di 57 anni morì scontrandosi con il proprio motorino contro un'auto. Nel medesimo punto appena due giorni dopo si registrò un nuovo incidente, con forti polemiche sulle modifiche alla viabilità e sulla posizione del semaforo provvisorio introdotto a seguito dei cantieri della tramvia.