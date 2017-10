Grave incidente sul Viadotto dell'Indiano

Nel pomeriggio grave incidente lungo il Viadotto dell'Indiano tra uno scooter e un mezzo di Alia (l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti). Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in modo grave. Per questo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul posto, oltre al 118, anche le pattuglie della polizia municipale sia per effettuare i rilievi sia per gestire la viabilità. E' stata necessaria la chiusura del Viadotto, questo ha comportato code sulla direttrice da Scandicci e nella zona di Peretola.