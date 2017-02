Incidente sul Viadotto dell'Indiano: tir perde il carico / VIDEO

Nella tarda mattinata di oggi disagi alla viabilità dopo che un camion ha perso il carico di calcinacci che stava trasportando lungo il viadotto dell'Indiano. I detriti si sono sparsi per alcune centinaia di metri in direzione di Peretola. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. I veicoli provenienti da Ponte a Greve e diretti verso l’aeroporto sono stati convogliati su una sola corsia, motivo per cui si sono verificati rallentamenti. La ditta del camion che ha causato i disagi sta provvedendo al recupero del materiale.

LE IMMAGINI DEL PONTE ALL'INDIANO (DA TRAFFICO FIRENZE)