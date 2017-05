Incidente in via Vittorio Emanuele, falcia ciclista e scappa: trovata grazie alle telecamere

E' andata addosso ad un ciclista facendolo cadere a terra, all'incrocio tra piazza Giorgini e via Vittorio Emanuele II, e se ne è andata senza prestare soccorso. La protagonista dell'accaduto è una donna di 32 anni, denunciata per omissione di soccorso e nei confronti della quale è scattato il ritiro della patente.

L'incidente risale a venerdì della scorsa settimana, 5 maggio, ma la notizia dell'identificazione della donna, avvenuta il mercoledì successivo, tre giorni fa, si è diffusa solo ieri. A quanto ricostruito, la donna avrebbe investito l'uomo con la sua Fiat punto nera nei pressi dell'incrocio tra piazza Giorgini e via Vittorio Emanuele, proseguendo la sua corsa verso via Trieste senza fermarsi per prestare soccorso. Nel frattempo l'uomo veniva portato in ospedale a Careggi per essere medicato.

L'identificazione della donna è stata possibile grazie al racconto di due testimoni, dello stesso uomo investito e soprattutto grazie alla telecamera posta sul Ponte Rosso, che ha ripreso il passaggio dell'auto descritta dai testimoni.

Dalla targa la polizia municipale è risalita alla proprietaria, residente in un'altra Regione: l'auto aveva però già preso numerose multe in zona piazza D'Azeglio, nei pressi della quale è stata trovata parcheggiata, con ammaccature compatibili con i resti trovati dopo l'incidente dai vigili.

Da successivi accertamenti è emerso che l'auto (nel frattempo sequestrata) era in uso alla figlia della proprietaria, dimorante a Firenze: convocata al comando dei vigili urbani la 32enne ha ammesso che era alla guida dell'auto sul tragitto e nell'orario dove si è verificato l'incidente.