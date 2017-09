Incidenti stradali, auto si ribalta in via Senese: traffico bloccato

Incidente stradale con auto ribaltata questa mattina, intorno alle 10, in via Senese. Due le auto coinvolte, non ci sarebbero feriti gravi. Ci sono però pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino, essendo via Senese chiusa in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso da Porta Romana e l'incrocio con via Dante da Castiglione.

La notizia è stata diffusa dall'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti su Facebook. Il traffico diretto a e proveniente dal Galluzzo è bloccato, con deviazioni obbligatorie su via di San Gaggio e a Porta Romana. Lunghe code si sono formate intorno a porta Romana con ripercussioni sui viali, fino a ponte alla Vittoria e oltre. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale.