Caos in Via della Scala: autista Ataf perde controllo dell'autobus / FOTO

Paura questo pomeriggio in Via della Scala dove un autista ha perso il controllo di un autobus Ataf, probabilmente per un malore, mentre percorreva la strada in direzione di Piazza Santa Maria Novella. Il bus è piombato su mezzi parcheggiati, almeno una decina tra scooter e auto, fino a fermarsi contro il dehors di un ristorante. Sul posto sono subito intervenuti polizia municipale e polizia di stato. Presenti anche tre ambulanze per alcuni feriti.

In aggiornamento