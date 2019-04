Incidente in via Pistoiese: travolto mentre attraversa, grave 15enne

Grave incidente questa mattina in via Pistoiese, all’altezza di via Friuli: intorno alle 10:30 un furgone in transito nella via Pistoiese in direzione ingresso città ha colpito, per cause ancora da accertare, un 15enne all’altezza di via Friuli.

Il 15enne, residente nella zona, sarebbe stato travolto mentre attraversava la strada, colpito dal lato destro del veicolo ed è andando a terra ferendosi in modo grave.

Sul posto, oltre alla Polizia Municipale che ha eseguito i rilievi ed ha gestito i rallentamenti, anche le ambulanze del 118 che hanno trasportato il giovane a Careggi in codice rosso.

Il furgone, condotto da un 47enne residente in provincia di Firenze, è risultato in regola con tutti i documenti. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Municipale.

Via Pistoiese è da tempo teatro di numerosi incidenti. In passato si sono verificati anche scontri mortali e la strada si conferma purtroppo ancora tra le più pericolose della città.

Pochi mesi fa un altro pedone, attraversando la strada, era stato colpito e gravemente ferito da uno scooter.