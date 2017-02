Incidente stradale in Via Pistoiese: traffico bloccato 

Traffico bloccato in Via Pistoiese a seguito di un incidente stradale verificatosi nel centro della carreggiata. Al momento la viabilità per entrare in città è bloccata. Sul posto sta intervenendo la polizia municipale.



