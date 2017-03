Ieri sera incidente al confine tra il comune di Firenze e quello di Scandicci. Un'auto e un furgone si sono scontrati all'incrocio tra Via Pestalozzi e Via Pisana. Il furgone si è ribaltato. Coinvolto anche uno scooter. I tre conducenti dei mezzi sono stati accompagnati in ospedale. Sul posto la polizia municipale di Firenze.