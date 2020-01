Incidente a Firenze Nova: tir con gru rimane incastrato nel sottopasso

Stamani un mezzo pesante che trasportava una gru è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di Via Perfetti Ricasoli nella zona di Firenze Nova. Il mezzo ha urtato con il braccio metallico il "tetto" del sottoattraversamento rimanendo bloccato. Sul posto, oltre alla polizia municipale, i vigili del fuoco e gli addetti di RFI per le verifiche dell’infrastruttura. Per consentire le operazioni il sottopasso è stato chiuso, con la circolazione deviata sulla viabilità alternativa. Non risultano esserci persone coinvolte.