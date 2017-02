Incidente a Firenze Nova: auto si ribalta

Brutto incidente questa mattina a Firenze Nova, non lontano dalla Nuovo Pignone. Intorno alle 7:25 due auto si sono scontrate con violenza. Una vettura si è ribaltata (come si vede nella foto) fermandosi in mezzo alla corsia di marcia.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso. Ancora da determinare le cause dell'incidente. Sono rimaste ferite due persone, per fortuna non gravemente. L'auto è stata rimossa e la circolazione è tornata regolare.