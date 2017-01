Isolotto: terribile incidente nella notte / FOTO

La notte scorsa un'auto, che sfrecciava a velocità elevata, ha sbandato subito dopo piazza Batoni ed ha sfondato un intero cancello di 5 quintali ed una colonna di cemento armato. All'interno dell'abitacolo vi erano 4 ragazzi stranieri, di cui tre sono rimasti feriti. L'utente che ha effettuato la segnalazione spiega che quel tratto di strada è pericoloso: "Il pezzo di Via Palazzo dei Diavoli subito dopo Piazza Batoni necessita di dossi o innalzatori di strisce pedonali per limitare la velocità con cui viene percorso". "Solo il caso ha voluto che non ci fossero persone in strada ieri notte, gli uffici viabilità del Comune intervengano per evitare che prima o poi ci scappi il morto".