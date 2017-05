Incidente in Via Nazionale: strada bloccata, traffico verso la stazione

Brutto incidente questa mattina in via Nazionale, all’altezza di via Faenza. Un motociclista di 42 anni ha investito sulle strisce pedonali un uomo di 37, portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Il motociclista è stato invece ricoverato all'ospedale di Santa Maria Nuova.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6:40 del mattino, e via Nazionale è rimasta chiusa per circa un’ora, per consentire i soccorsi e i rilievi del caso da parte della polizia municipale. La chiusura della strada ha comportato notevoli ripercussioni sul traffico diretto alla stazione: in zona si sono formate lunghe code. La viabilità è stata ripristinata alle 7:40 circa.