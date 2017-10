Incidente in Via Lungo Il Mugnone: 30enne grave in ospedale 

Ieri notte, poco prima delle 2, grave incidente in Via Lungo Il Mugnone, zona Piazza della Libertà, dove uno scooter ha concluso la sua corsa contro il muretto della ferrovia. Alla guida del mezzo un uomo di 30 anni. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto e se possano essere coivolti altri mezzi. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza, un'automedica e tre pattuglie della polizia municipale che hanno chiuso la strada. L'uomo è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale di Careggi.