Incidente stradale in via Faentina, auto si ribalta: un ferito / FOTO

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti ieri sera sulla via Faentina, in località Panicaglia, nel comune di Borgo San Lorenzo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.

Per cause ancora da accertare, la persona che guidava la vettura ha perso il controllo dell'auto, che si è cappottata, come si può vedere dalle foto: rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.