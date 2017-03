Incidenti stradali, auto piomba sul marciapiede: "Poteva essere una strage" / FOTO

Poteva essere una strage. "Sapete quante volte percorro questo marciapiede? Abito a quel palazzo, bastava un attimo prima ed ero lì con mia figlia in passeggino". E' lo sfogo, su Facebook, di una giovane mamma, residente della zona.

Nel primo pomeriggio di oggi, a seguito di un incidente tra due auto, un'auto è piombata sul marciapiede di via Crispi, nella zona compresa tra via dello Statuto e piazza della Vittoria.

Per fortuna nel momento dello schianto nessuna persona, nonostante fosse pieno giorno, transitava in quel tratto di marciapiede. Poco più di due settimane fa, nello stesso identico punto, all'incrocio tra via Puccinotti e via Crispi si era verificato un incidente molto simile, con un camper ribaltato ed un'auto finita sul marciapiedi.

I residenti lamentano che via Crispi, dopo le modifiche alla viabilità dovute ai lavori della tramvia e la posa del ponte Bailey sul Mugnone, sia diventata "una vera e propria autostrada". Nell'incidente di oggi per fortuna non si registrano morti, tre persone risultano ferite.

Nel week end appena trascorso sulle strade di Firenze sono morti due giovanissimi, un 20enne e un 23enne.