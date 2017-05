Incidente all'Isolotto, investe pedone e scappa: positivo ad alcol e cocaina

Ha investito un uomo sulle strisce pedonali ed è scappato senza prestare soccorso alla persona investita, che poi è stata ricoverata in “serie condizioni”.

L'uomo è stato investito ieri mattina, 11 maggio, intorno alle 6:45, all'incrocio tra via Cecioni e via Andreotti, all'Isolotto, non lontano dalla rotonda che separa viale Talenti da via Canova.

Dopo circa venti minuti dal fatto il pirata della strada si è consegnato alla stazione dei carabinieri di Legnaia: è risultato essere un ragazzo fiorentino di 22 anni.

Il giovane ha detto ai carabinieri, che poi lo hanno consegnato alla polizia municipale, di non essersi fermato perché la sera prima aveva fatto uso di cannabis.

I vigili lo hanno quindi sottoposto ai test preliminari, dai quali sono emerse la positività alla cocaina, alla metamfetamina e all’alcol, risultati in attesa di conferma da ulteriori analisi di laboratorio.

Il pm di turno ha dato quindi il via libera alla perquisizione dell'auto e della camera del giovane, dove sono state trovate circa 70 pasticche e altre sostanze stupefacenti, che il giovane ha detto essere metamfetamina, eroina e marijuana.

Trovato anche un bilancino di precisione e altri strumenti per il taglio delle sostanze stupefacenti. Il materiale è stato sequestrato. Al momento il 22enne è stato denunciato per omissione di soccorso, ma a suo carico potrebbero scattare denunce per ulteriori reati.