Incidente stradale in via Bolognese: sorpasso a folle velocità, auto si ribalta / FOTO

Un sorpasso azzardato, folle, a grande velocità. Sarebbe questa la causa dell'incidente avvenuto poco fa, intorno alle 15:30 di oggi, martedì 11 aprile, in via Bolognese, all'incrocio con via del Poggiolino, poco distante dall'imbocco di via di Careggi.

Secondo quanto riportano alcuni testimoni, un'auto grigia, guidata da un uomo sui 60 anni, avrebbe effettuato un sorpasso azzardato a forte velocità mentre sul lato opposto della strada da una via laterale si stava immettendo su via Bolognese una Panda rossa.

L'autore del sorpasso avrebbe quindi centrato in pieno la Panda, mandandola a sbattere contro il muro e poi cappottandosi in mezzo alla strada. L'uomo alla guida ne è uscito miracolosamente illeso. E' stata invece trasportata d'urgenza in pronto soccorso la donna alla guida dell'utilitaria, una signora sui 70 anni: al momento per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi.

E' rimasta coinvolta nell'incidente anche una terza vettura, con conseguenze più lievi. Per miracolo non c'è stato nessun ferito grave. La strada è rimasta bloccata, con ripercussioni sul traffico, per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi della polizia municipale, dai quali si attende una più precisa ricostruzione della dinamica.