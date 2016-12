Novoli: si allontana dopo incidente, caccia al pirata  

Questa mattina, intorno alle 6:30, incidente in via Baracca tra un furgone e uno scooter. Dalle testimonianze, l'uomo a bordo del motorino sarebbe stato sbalzato a terra a seguito dell'urto rimanendo poi sull'asfalto. Il conducente del furgone si sarebbe poi allontanato verso viale Gori. Lo scooterista è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti polizia di stato e vigili urbani. Al vaglio le telecamere di zona e i racconti dei testimoni.

Sempre in mattinata, ancora in via Baracca, una ciclista di 47 anni è stata tamponata da una vettura. Anche in questo caso il guidatore non si è fermato a prestare soccorso.